Mobilità docenti 2026 superata la convalida si attende l’esito | quali sedi saranno disponibili

Dopo la fase di convalida, si attende ora l’esito delle operazioni di mobilità dei docenti per il triennio 20252028. Secondo quanto previsto dall’Articolo 8 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, vengono stabilite le sedi disponibili per le assegnazioni e i trasferimenti del personale docente. La pubblicazione dei risultati definirà le sedi effettivamente accessibili ai docenti coinvolti nelle prossime operazioni di mobilità.

L’Articolo 8 del CCNI scuola determina le sedi disponibili per le operazioni di mobilità relative al triennio 20252028. La normativa indica i criteri per individuare i posti che possono essere assegnati ai trasferimenti e ai passaggi, individuando sia le disponibilità iniziali che gli accantonamenti necessari per legge. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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