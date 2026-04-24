Mobilità elettrica in Veneto | stili di guida sostenibili sbarcano in Laguna

In Veneto, la mobilità sta attraversando un cambiamento significativo grazie a nuove normative europee e incentivi nazionali. Pendolari, famiglie, giovani patentati e aziende adottano sempre più veicoli elettrici. Questa evoluzione si traduce in uno spostamento verso stili di guida più sostenibili, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e favorire una mobilità più responsabile nella regione.