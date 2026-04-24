Mobilità elettrica in Veneto | stili di guida sostenibili sbarcano in Laguna

Da veneziatoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Veneto, la mobilità sta attraversando un cambiamento significativo grazie a nuove normative europee e incentivi nazionali. Pendolari, famiglie, giovani patentati e aziende adottano sempre più veicoli elettrici. Questa evoluzione si traduce in uno spostamento verso stili di guida più sostenibili, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e favorire una mobilità più responsabile nella regione.

Oggi, la mobilità nel Veneto sta vivendo una trasformazione epocale, spinta da normative UE sempre più stringenti, bonus nazionali e una crescente consapevolezza ambientale tra pendolari, famiglie, neopatentati e imprese.Qui, dove il traffico urbano si intreccia con autostrade provinciali e.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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