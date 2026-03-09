Progetto Mon-Art l’arte pubblica come strumento per abilitare nuovi stili di vita creativi e sostenibili

Il progetto Mon-Art si concentra sull’uso dell’arte pubblica come mezzo per promuovere stili di vita più creativi e sostenibili. L’obiettivo è rigenerare spazi artistici e luoghi del patrimonio territoriale attraverso interventi che coinvolgono la comunità e valorizzano il patrimonio locale. L’iniziativa mira a riattivare aree dismesse o poco utilizzate, trasformandole in punti di incontro e di espressione culturale.

Al via una call per artistei chiamatei a candidarsi per attivare dinamiche di rigenerazione culturale sul territorio di Parma: residenza d’artista a Valserena Pensare e strutturare dinamiche di rigenerazione culturale per riattivare spazi artistici e luoghi del patrimonio territoriale. Sono alcuni degli obiettivi del progetto MON-ART – I Monasteri dell’Arte, che ha aperto una call per artistei presentata oggi al ParmaUniverCity Info Point. L’Università di Parma, attraverso il Centro Studi e Archivio della Comunicazione - CSAC, è partner di MON-ART, iniziativa di cooperazione su larga scala cofinanziata dal Programma dell’Unione Europea Creative Europe. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

