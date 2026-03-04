Nel 2026, il mercato delle auto elettriche si prepara a cambiare volto, con nuove tecnologie, infrastrutture di ricarica più capillari e costi che continuano a evolversi. Aziende e consumatori si confrontano con le sfide e le opportunità di questa trasformazione, che riguarda aspetti pratici come il rifornimento e l’assistenza, ma anche le percezioni e le informazioni sbagliate che circolano sul settore.

La mobilità elettrica non è più “una moda”: è una transizione industriale, economica e culturale. Tra normative europee sempre più stringenti, infrastrutture di ricarica in crescita e miglioramenti continui su batterie e autonomia, l’auto elettrica è passata da scelta di nicchia a opzione concreta per molte persone. La mobilità elettrica è entrata nella vita reale: non parliamo più di prototipi o di “auto per pochi”, ma di una trasformazione che coinvolge tecnologia, infrastrutture, normative e abitudini quotidiane. Il punto è che, insieme ai progressi, continuano a circolare dubbi, mezze verità e falsi miti che rendono difficile capire se l’elettrico conviene davvero. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Mobilità elettrica 2026: guida completa su auto elettriche, ricarica, costi e falsi miti

