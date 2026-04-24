Recentemente, si è parlato di XRP e della figura dietro al suo sviluppo. David Schwartz ha confermato che Arthur Britto è l'architetto principale del registro XRP. Britto ha contribuito con le sue competenze tecniche alla creazione della struttura e all’efficienza del protocollo. La sua identità, finora rimasta nascosta, ora è stata ufficialmente riconosciuta.

? Cosa sapere David Schwartz conferma l'identità di Arthur Britto, architetto del registro XRP.. Le intuizioni tecniche di Britto garantiscono la struttura e l'efficienza del protocollo.. Durante un recente incontro digitale su X Space, David Schwartz ha confermato l’esistenza reale di Arthur Britto, l’architetto del registro XRP che per anni è stato circondato da speculazioni sulla sua identità. Il tecnico di riferimento per il progetto ha smentito categoricamente che il co-creatore sia un mito o un semplice pseudonimo, descrivendolo invece come un individuo profondamente riservato che ha contribuito in modo decisivo alla struttura tecnica del ledger.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mistero XRP: svelato l’identità del genio che vive nell’ombra

Notizie correlate

Leggi anche: Banksy esce dall’ombra, svelato il mistero della sua identità

Il mistero di Isabelle, la donna senza identità che vive in strada a Roma: “Qualcuno la riconosce?”Isabelle è una donna straniera, forse belga o svizzera, che da molti anni vive in strada a Roma.

Aggiornamenti e dibattiti

Una sfinge gemella a Giza? Dalla ‘stele del sogno’ a georadar e foto satellitari del colosso sepolto: svelato (forse) l’ultimo mistero dei faraoniUn team internazionale di ricercatori, a direzione italiana, avrebbe appurato la presenza in antico di una seconda statua monumentale, anch'essa verosimilmente con il volto di un faraone e il corpo di ... quotidiano.net

Svelato finalmente il Mistero dei Birilli Giganti apparsi a RomaHanno invaso i Fori Imperiali, le piazze e gli incroci, i monumenti simbolo della Capitale. Hanno bloccato il traffico, fatto infuriare i vigili urbani con i loro autocarri durante il trasporto, ma ... comingsoon.it