Il mistero di Isabelle la donna senza identità che vive in strada a Roma | Qualcuno la riconosce?

Isabelle è una donna straniera che da diversi anni vive nelle strade di Roma. La sua provenienza potrebbe essere belga o svizzera, ma nessuno conosce con certezza la sua identità. Vari volontari e cittadini si stanno impegnando per raccogliere informazioni e tentare di rintracciare i suoi familiari. La donna vive senza documenti e senza un nome riconosciuto ufficialmente.

Isabelle è una donna straniera, forse belga o svizzera, che da molti anni vive in strada a Roma. In molti si stanno mobilitando per scoprire la sua identità e ritrovare la sua famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Anziano trovato morto carbonizzato due anni fa a Roma, l’appello dei carabinieri: “Qualcuno lo riconosce?”Il cadavere di un uomo di circa 80 anni trovato carbonizzato a Trigoria aspetta di essere riconosciuto da due anni: l'appello dei carabinieri. David, il pugile che ha salvato una donna dal suicidio: “Sentivo la sua tristezza, l’ho ascoltata senza giudicare”David, 24 anni, ha salvato una donna che voleva gettarsi sotto un treno nella stazione di Jesi (Ancona). Tutto quello che riguarda Il mistero di Isabelle la donna senza... Discussioni sull' argomento Il mistero di Isabelle, la donna senza identità che vive in strada a Roma: Qualcuno la riconosce?; Isabelle Huppert è La donna più ricca del mondo: Si può essere madre senza avere istinto materno; Lupin-il Musical in scena al Teatro Italia: Gismondi e Cinquantini raccontano la leggenda del ladro gentiluomo; Il 16 marzo è il compleanno di Franca Leosini e Isabelle Huppert. Il mistero di Isabelle, la donna senza identità che vive in strada a Roma: Qualcuno la riconosce?Isabelle è una donna straniera, forse belga o svizzera, che da molti anni vive in strada a Roma. In molti si stanno mobilitando per scoprire la sua identità e ritrovare la sua famiglia. fanpage.it Il Comune di Montescudaio esprime le più vive e sentite congratulazioni a Isabelle Geindre, ufficialmente proclamata nuova sindaca di Jacob-Bellecombette. Il legame che unisce le nostre comunità affonda le radici in un Patto di Amicizia stretto di recente, fa - facebook.com facebook