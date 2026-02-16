Aperitivo con delitto In convento
Sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo alle 18, nel Teatro in casa di via Casilina 431, si terrà l’evento “Aperitivo con delitto” intitolato “In convento”. L’attore Piera Fumarola e l’attore Aldo Gordiani interpretano una storia ambientata in un antico monastero, dove un misterioso omicidio sconvolge gli ospiti. La pièce si svolge all’interno di un locale accogliente, perfetto per gustare un drink e seguire il giallo.
Sabato 28 febbraio e Domenica 1 marzo alle 18 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà uno l’aperitivo con delitto di e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani “In convento”.Nella fontana dei pesci di un convento viene rinvenuto il corpo di una ragazza sconosciuta. O forse no.Come ci è arrivata? Che collegamento avrà con I 5 indiziati? La madre superiora, le due sorelle Cecilia e Maria Letizia, il giardiniere e l’educanda. Gli unici presenti al momento della scoperta del cadavere. Risate e colpi di scena nel nuovo delitto della compagnia DELITTIAMOCI.🔗 Leggi su Romatoday.it
Aperitivo con delitto "6° Reggimento"
Domenica 11 gennaio alle ore 20 presso il Teatro in casa – Interno 13, in via Casilina 431 a Torpignattara, si svolge l’evento “Aperitivo con delitto” con la partecipazione di Piera Fumarola e Aldo Gordiani, protagonisti di “6° Reggimento”.
Aperitivo con delitto "6o reggimento"Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Aperitivo con delitto Una stella in cucina; Aperitivo con delitto da Reassi a Rovolon, tra degustazioni e cicchetti non resta che risolvere il caso; Aperitivo con delitto T'amo da morire; Eventi a Roma nel weekend dal 13 al 15 febbraio 2026.
Aperitivo con delitto da Reassi a Rovolon, tra degustazioni e cicchetti non resta che risolvere il casoSabato 28 marzo ore 17.30 in programma l’aperitivo con delitto da Reassi. La sfida è lanciata: diventare detective e fra un calice e l'altro risolvere il caso! Show: In quel tranquillo B&B ... padovaoggi.it
Aperitivo con delitto Una stella in cucinaDomenica 22 febbraio alle 18 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà un aperitivo con delitto e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani Una stella in cuc ... romatoday.it
Domenica 15 febbraio alle 18 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà uno l’aperitivo con delitto di e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani “T’amo da morire”. San Valentino, il giorno degli innamorati, tutto è organ - facebook.com facebook