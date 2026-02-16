Aperitivo con delitto In convento

Sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo alle 18, nel Teatro in casa di via Casilina 431, si terrà l’evento “Aperitivo con delitto” intitolato “In convento”. L’attore Piera Fumarola e l’attore Aldo Gordiani interpretano una storia ambientata in un antico monastero, dove un misterioso omicidio sconvolge gli ospiti. La pièce si svolge all’interno di un locale accogliente, perfetto per gustare un drink e seguire il giallo.

Domenica 11 gennaio alle ore 20 presso il Teatro in casa – Interno 13, in via Casilina 431 a Torpignattara, si svolge l’evento “Aperitivo con delitto” con la partecipazione di Piera Fumarola e Aldo Gordiani, protagonisti di “6° Reggimento”.

