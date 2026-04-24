Nel cuore del museo cittadino si svolge un evento insolito: un aperitivo con delitto ambientato nell’antica Roma. Durante l’evento, i partecipanti vengono coinvolti in una rappresentazione che ricostruisce un episodio criminale dell’epoca romana, con dettagli storici e ricostruzioni di scena. La serata prevede anche momenti di interazione tra gli ospiti e attori che interpretano personaggi dell’epoca, creando un’atmosfera immersiva e coinvolgente.

Un mistero millenario sta per risvegliarsi tra le teche del museo cittadino, trasformando i visitatori in detective d’altri tempi. Domani, alle ore 18,30, il Museo Archeologico Tobia Aldini di Forlimpopoli ospiterà ‘ Convivium Veritatis ’, un originale aperitivo con delitto che promette di proiettare i partecipanti direttamente nelle atmosfere dell’ antica Roma. Non si tratterà di una semplice visita guidata, ma di un vero e proprio gioco di ruolo dove ogni spettatore riceverà una scheda personaggio con obiettivi segreti, indizi e una fitta rete di relazioni da decifrare. L’intrigo si snoderà tra le sale del Maf, guidato da un narratore in costume che accompagnerà il pubblico nella ricerca della verità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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