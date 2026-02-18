McKenna Grace è Daphne | Netflix racconta le origini del Mystery Team di Scooby-Doo in live-action

McKenna Grace interpreta Daphne in un nuovo film Netflix, perché la piattaforma vuole mostrare come nasce il Mystery Team di Scooby-Doo. La produzione punta a raccontare le prime avventure dei protagonisti, ambientate anni prima delle storie che tutti conoscono. La scena si svolge in un piccolo paese, dove i giovani detective affrontano il loro primo mistero.

McKenna Grace è Daphne Blake: Netflix rivisita Scooby-Doo con un live-action sulle origini del Mystery Team. La serie animata più amata da generazioni si prepara a un nuovo capitolo: Netflix ha annunciato che McKenna Grace interpreterà Daphne Blake nel suo imminente live-action di Scooby-Doo. La produzione, guidata da Greg Berlanti, si concentrerà sulle origini del celebre gruppo di investigatori, ambientata al Camp Ruby-Spears, e dovrebbe debuttare tra la seconda metà del 2026 e l’inizio del 2027. L’annuncio ha generato grande entusiasmo tra i fan, segnando un ritorno in grande stile per un franchise iconico.🔗 Leggi su Ameve.eu

