Una missione breve a Islamabad ha portato figure vicine all'ex presidente americano, con l’obiettivo di incontrare un ministro iraniano. Kushner e Witkoff sono stati inviati in Pakistan per cercare di intercettare il ministro iraniano Araghchi. Nel frattempo, il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf si è dimesso dai negoziati sul programma nucleare. La visita si svolge in un momento di cambiamenti nelle relazioni tra Iran e altre nazioni coinvolte.

? Cosa sapere Kushner e Witkoff a Islamabad per intercettare il ministro iraniano Araghchi.. Il cambio di emissari avviene mentre Ghalibaf si dimette dai negoziati nucleari.. A Islamabad, la delegazione inviata da Trump con Witkoff e Kushner punta a un incontro improvviso con Araghchi proprio mentre i piani di Ghalibaf sembrano essersi dissolti per tensioni interne. Il movimento diplomatico si è scatenato con una rapidità inaspettata: Donald Trump ha deciso di spedire oggi stesso l’inviato speciale Steve Witkoff insieme al genero Jared Kushner verso il Pakistan. L’obiettivo della missione è intercettare il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, che si trova già nel Paese dopo aver annunciato una serie di spostamenti strategici tra Pakistan, Oman e Russia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Missione lampo a Islamabad: Trump punta al ministro iraniano

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