Teheran ha respinto il secondo round di colloqui a Islamabad Trump | Cargo iraniano in nostra custodia ha cercato di superare il blocco – La diretta
Teheran ha comunicato di aver respinto il secondo ciclo di colloqui tenutosi a Islamabad. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che un carico iraniano sotto custodia statunitense aveva tentato di superare il blocco commerciale. Dopo un breve periodo di tregua, caratterizzato dalla riapertura dello Stretto di Hormuz e da un cessate il fuoco tra USA e Libano, le tensioni tra Washington e Teheran sono riprese a intensificarsi.
L’illusione di una distensione è durata solo poche ore. Dopo la riapertura dello Stretto di Hormuz seguita al cessate il fuoco tra Usa e Libano, il braccio di ferro tra Washington e Teheran è tornato a farsi serrato. A innescare il nuovo strappo è stata la fermezza di Donald Trump: il blocco dei porti iraniani, in vigore dal 13 aprile per tutte le navi da e per l’Iran, non si tocca. Una linea rossa invalicabile per Teheran che, per tutta risposta, ha deciso di sigillare nuovamente il passaggio strategico. Il fronte diplomatico intanto vede da una parte il leader iraniano Ghalibaf che gela le speranze di una soluzione rapida affermando che «l’accordo è ancora lontano»; dall’altra, il presidente Usa che lancia un monito durissimo: «Non potete ricattarci».🔗 Leggi su Open.online
L’Iran non trova le mine che ha piazzato nello Stretto. Trump: “Lo bonifichiamo noi”
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