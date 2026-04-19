Teheran ha respinto il secondo round di colloqui a Islamabad Trump | Cargo iraniano in nostra custodia ha cercato di superare il blocco – La diretta

Teheran ha comunicato di aver respinto il secondo ciclo di colloqui tenutosi a Islamabad. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che un carico iraniano sotto custodia statunitense aveva tentato di superare il blocco commerciale. Dopo un breve periodo di tregua, caratterizzato dalla riapertura dello Stretto di Hormuz e da un cessate il fuoco tra USA e Libano, le tensioni tra Washington e Teheran sono riprese a intensificarsi.