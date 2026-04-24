Missione d’urgenza in cielo | il G-650 riporta l’Italia in Thailandia

Un aereo del 31° Stormo ha effettuato un volo di emergenza, riportando in Italia un cittadino proveniente dalla Thailandia. L’operazione si è conclusa con successo e il paziente è stato trasferito immediatamente all’ospedale San Raffaele di Milano. Il velivolo G-650 ha decollato e atterrato a Linate, intervenendo in un caso di urgenza medica. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’intervento è stata resa nota.

? Cosa sapere Il G-650 del 31° Stormo ha riportato a Linate un cittadino dalla Thailandia.. Il paziente è stato trasferito d'urgenza presso l'ospedale San Raffaele di Milano.. Il velivolo G-650 del 31° Stormo ha toccato la pista di Linate nel tardo pomeriggio di giovedì, riportando in Italia un cittadino in condizioni di salute estremamente critiche dopo dodici ore di volo diretto dalla Thailandia. L’operazione umanitaria ha richiesto una risposta immediata a livello istituzionale. La missione è stata coordinata dall’ambasciata d’Italia a Bangkok con il supporto del ministero degli Affari esteri, ricevendo l’autorizzazione necessaria dalla presidenza del consiglio dei ministri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Missione d’urgenza in cielo: il G-650 riporta l’Italia in Thailandia Notizie correlate Uomo in pericolo di vita salvato grazie a un volo di Stato: decolla il G-650, atterraggio d'urgenza a LinateIl paziente è stato trasferito con l'equipe medica all'ospedale San Matteo di Pavia. Dalla Thailandia a Milano, volo militare d'urgenza di 12 ore per soccorrere un uomoUn cittadino italiano in gravi condizioni di salute è rientrato in Italia nel tardo pomeriggio di giovedì con un volo sanitario speciale. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Voyager 1, meno energia ma la missione continua; Maxi Esercitazione internazionale USAR (Urban Search and Rescue); IL COMANDANTE DELLA SQUADRA AEREA IN VISITA A GIOIA DEL COLLE; L’elisoccorso salva vite, anche in condizioni difficili. Attacco all'Iran, l'Europa invoca la de-escalation. La missione Aspides in Mar RossoL'Ue prova a tenere insieme fermezza e prudenza davanti alla nuova guerra in Medio Oriente, schierandosi innanzitutto a fianco di Stati Uniti, Israele e Paesi del Golfo. Poco dopo che sui cieli ... ansa.it Sul volo per Roma, #LeoneXIV ribadisce che la sua prima missione è annunciare il Vangelo. Ricorda i bambini vittime della guerra in #Iran e in #Libano. Sui migranti chiede: “Cosa fa il Nord per il Sud del mondo” Leggi qui x.com «Continuate nella gioia la missione dei primi discepoli di Gesù» Leone XIV conclude in Guinea il suo viaggio apostolico in Africa - facebook.com facebook