Dalla Thailandia a Milano volo militare d' urgenza di 12 ore per soccorrere un uomo

Un uomo italiano in condizioni di salute critiche è stato trasportato in Italia tramite un volo sanitario di emergenza proveniente dalla Thailandia. Il volo, della durata di circa 12 ore, è decollato nel tardo pomeriggio di giovedì e ha coinvolto un aereo militare. Il trasferimento si è reso necessario per garantire cure immediate e specialistiche, considerando la gravità delle sue condizioni.

Un cittadino italiano in gravi condizioni di salute è rientrato in Italia nel tardo pomeriggio di giovedì con un volo sanitario speciale. L'uomo, che necessita di cure specialistiche urgenti, è atterrato all'aeroporto di Milano Linate a bordo di un velivolo G-650 dell'Aeronautica militare.La.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Paziente in pericolo di vita trasportato d'urgenza in Lombardia da un volo dell'Aeronautica militareÈ accaduto nella serata di lunedì 30 marzo, quando un velivolo G-650 del 31° Stormo di Ciampino ha effettuato il trasporto sanitario d'urgenza per... Neonata rischia di morire: volo d'urgenza dalla Sardegna a GenovaLa bimba è stata imbarcato ad Alghero dall'Aeronautica Militare insieme alla mamma e a un’equipe medica: dopo l'atterraggio è scattato il trasporto... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Flydubai raddoppia sulla Thailandia con il nuovo volo per Bangkok, da luglio; Thailandia, flydubai volerà da luglio a Bangkok; Asian Development in Thailandia con Ortolani e De Barba; Thailandia, svolta sulla cannabis: addio negozi liberi, arriva solo l’uso medico. Dalla Thailandia a Milano, volo militare d'urgenza di 12 ore per soccorrere un uomoUno speciale volo sanitario effettuato dall’Aeronautica Militare con un velivolo G-650 del 31° Stormo: un viaggio di 12 ore, senza scali fino all'atterraggio a Milano Linate ... milanotoday.it Volo sanitario intercontinentale: l’Aeronautica Militare riporta in Italia un connazionale in gravi condizioni dalla Thailandia - facebook.com facebook