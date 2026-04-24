Miss uccisa a colpi di pistola | Carolina Flores Gomez morta a 27 anni spunta video agghiacciante

Una donna di 27 anni, nota ex reginetta di bellezza messicana, è stata trovata morta nel suo appartamento nel quartiere Polanco di Città del Messico. La vittima è stata colpita da diversi colpi di pistola durante una lite con la suocera. Un video mostra scene agghiaccianti legate all’evento, che si sono svolte all’interno dell’abitazione. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Carolina Flores Gomez uccisa a colpi di pistola: la discussione con la suocera, il video choc. Una giovane di 27 anni, Carolina Flores Gomez, ex reginetta di bellezza messicana, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco all’interno della sua abitazione nel quartiere Polanco, a Città del Messico. L’episodio, avvenuto lo scorso 15 aprile, è ora al centro di un’indagine che si concentra sull’ambiente familiare della vittima. Il video dell’omicidio e la presenza del bambino. A rendere il caso ancora più sconvolgente è un video, diffuso da media locali, che documenterebbe gli attimi precedenti e successivi alla sparatoria. Nelle immagini si vede la giovane, eletta Miss Teen Universe Baja California nel 2017, muoversi all’interno dell’appartamento.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Miss uccisa a colpi di pistola: Carolina Flores Gomez morta a 27 anni, spunta video agghiacciante Notizie correlate La miss Carolina Flores Gómez uccisa a colpi di arma da fuoco a Città del Messico: sospettata la suoceraUna ragazza di 27 anni, vincitrice di un concorso di bellezza, è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco a Città del Messico. Avvocata di 35 anni uccisa a colpi di pistola fuori dal tribunaleIl cuore di Johannesburg è stato squarciato da una violenza cieca e spietata in pieno giorno. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La miss Carolina Flores Gómez uccisa a colpi di arma da fuoco a Città del Messico: sospettata la suocera; Regno Unito, ragazza di 19 anni azzannata al collo e uccisa dal cane di famiglia; Ex reginetta di bellezza messicana trovata uccisa mentre gli investigatori esaminano il possibile coinvolgimento della famiglia: rapporti. La miss Carolina Flores Gómez uccisa a colpi di arma da fuoco a Città del Messico: sospettata la suoceraUna ragazza di 27 anni, vincitrice di un concorso di bellezza, è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco a Città del Messico ... fanpage.it Carolina Flores trovata morta: sospettata la suoceraUna giovane donna, Carolina Flores Gómez, è stata uccisa a Città del Messico. Il caso solleva interrogativi sulla violenza di genere ... bigodino.it