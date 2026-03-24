Il cuore di Johannesburg è stato squarciato da una violenza cieca e spietata in pieno giorno. Erano circa le 9:00 di lunedì 23 marzo 2026 quando Chinette Gallichan, un’avvocata di soli 35 anni, è stata freddata a colpi d’arma da fuoco all’angolo tra Fox Street e Joubert Street. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei passanti, proprio davanti agli uffici della Commissione per la Conciliazione, la Mediazione e l’Arbitrato, dove la donna si era recata per un’udienza. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, un uomo si sarebbe avvicinato a lei mentre scendeva dall’auto, esplodendo i colpi a «distanza molto ravvicinata». Il killer è poi fuggito a piedi tra la folla, dileguandosi prima di salire a bordo di un veicolo parcheggiato poco distante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Avvocata di 35 anni uccisa a colpi di pistola fuori dal tribunale

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