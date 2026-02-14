Trofeo Calabria Experience Creator 2026 | aperte le iscrizioni nel segno dell’amore

Il Trofeo Calabria Experience Creator 2026 si apre per raccogliere immagini e video che mostrano la Calabria, un’iniziativa nata per promuovere la regione attraverso la creatività digitale. La regione invita fotografi, videomaker e piloti di droni a partecipare, offrendo loro l’opportunità di catturare scorci inediti e paesaggi mozzafiato. Cosenza diventa il centro di questa sfida, che mira a valorizzare il patrimonio naturale calabrese attraverso l’obiettivo di giovani artisti. La partecipazione è aperta a chi desidera mettere in mostra la propria capacità di raccontare la Calabria con immagini coinvolgenti.

Calabria in Obiettivo: Lanciato il Trofeo per Raccontare la Regione con Creatività Digitale. Cosenza – Un atto d'amore per la Calabria, concretizzato in un bando che invita fotografi, videomaker e piloti di droni a immortalare la bellezza della regione. È stato ufficialmente lanciato il Trofeo Calabria Experience Creator 2026, una competizione regionale che mira a raccogliere e promuovere immagini e video suggestivi del territorio calabrese, con l'obiettivo di valorizzarne il patrimonio culturale e naturale attraverso il linguaggio contemporaneo dei media digitali. Un Concorso per Esplorare l'Identità Calabrese.