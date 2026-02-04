Aperte le iscrizioni per accompagnatori di gruppi folk | info su modalità e requisiti per partecipare

A Agrigento sono aperte le iscrizioni per chi vuole diventare accompagnatore di gruppi folk al Mandorlo in Fiore. La manifestazione, che ogni anno porta migliaia di persone in città, cerca volontari pronti a guidare i visitatori tra musica, balli e tradizioni. Le modalità e i requisiti per partecipare sono disponibili online e presso gli uffici organizzativi. Chi vuole mettersi in gioco può già candidarsi, contribuendo a rendere ancora più speciale questa festa che accende la città ogni primavera.

Il 78esimo Mandorlo in Fiore, la kermesse che ogni primavera trasforma Agrigento in un palcoscenico di colori, suoni e tradizioni, ha ufficialmente aperto le porte al volontariato che ne sarà il battistrada. Dal 7 al 15 marzo, le strade del centro storico, i vicoli del quartiere di San Leone, i portici di via Roma e le piazze intorno al teatro romano si riempiranno di danze, musiche e costumi provenienti da ogni angolo del mondo. E proprio in mezzo a questo fermento, il Comune di Agrigento ha avviato la selezione di accompagnatori per i gruppi folkloristici internazionali che parteciperanno alla manifestazione.

