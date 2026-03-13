Si presenta in ospedale con un dolore a un fianco ma aveva un' emorragia potenzialmente mortale | salvato dai medici di Susa e Rivoli

Nella notte del 10 febbraio 2026, un uomo britannico di 67 anni, in vacanza in alta valle di Susa, si è recato all’ospedale di Susa con un forte dolore al fianco sinistro. Dopo aver riferito i sintomi, i medici hanno scoperto un’emorragia potenzialmente fatale. L’uomo è stato sottoposto a intervento e salvato grazie all’azione tempestiva del personale medico della struttura.

Nella notte dello scorso 10 febbraio 2026 un britannico di 67 anni, in alta valle di Susa per trascorrere una settimana bianca, si è presentato all'ospedale di Susa per un forte dolore al fianco sinistro che lo aveva colto dopo cena e non lo lasciava dormire. I medici, diretti dal dottor Walter Brancaleoni, hanno disposto immediatamente accertamenti che hanno evidenziato una voluminosa massa surrenale con sanguinamento in corso: una situazione potenzialmente molto grave che richiedeva un intervento tempestivo. Dopo i primi esami e il consulto specialistico, il paziente è stato trasferito rapidamente in ambulanza al pronto soccorso... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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