Napoli spento il piccolo Domenico | emorragia fatale dopo

Domenico, il bambino di due anni e mezzo di Napoli, è morto questa mattina all’ospedale Monaldi a causa di un’emorragia fatale. La causa principale è stata una complicanza legata al trapianto di cuore, che aveva subito danni a causa dell’uso del ghiaccio secco durante il trasporto. I medici avevano tentato di salvargli la vita, ma le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore. La famiglia si stringe al dolore per questa perdita improvvisa.

Napoli piange Domenico, il bimbo con il cuore “bruciato”: spento un’ultima speranza. Domenico, il bambino di due anni e mezzo di Napoli che aveva ricevuto un trapianto cardiaco compromesso dal ghiaccio secco, è deceduto questa mattina all’ospedale Monaldi. Al suo capezzale, in queste ore drammatiche, i genitori Patrizia e Antonio, e il cardinale Domenico Battaglia per l’estrema unzione. La notizia della scomparsa del piccolo Domenico ha gettato nello sconforto la città e si è diffusa rapidamente intorno alle 9:20 di oggi, 21 febbraio 2026. L’ospedale Monaldi ha confermato il decesso con una nota ufficiale, esprimendo il profondo cordoglio della direzione strategica e di tutto il personale sanitario.🔗 Leggi su Ameve.eu

Errore Fatale nel Trapianto: la Corsa Contro il Tempo per Salvare il Piccolo DomenicoDomenico, un bambino di sei anni, ha rischiato la vita a causa di un errore durante il trapianto e ora i medici si affrettano a trovare un donatore compatibile.

E’ morto questa mattina il piccolo Domenico dopo il trapianto fallito al Monaldi di NapoliIl piccolo Domenico, di soli sei anni, è deceduto questa mattina al Monaldi di Napoli, dopo un trapianto che non è riuscito.

