Oggi prende il via la nona edizione del Mirabilandia Football Festival 2026, un evento che coinvolge circa 132 squadre e oltre duemila calciatori. La manifestazione si svolge in diverse aree del parco, con partite e tornei distribuiti nel corso della giornata. La partecipazione è aperta a tutte le fasce di età e si concentra sulle categorie giovanili, proponendo un calendario ricco di incontri e attività sportive.

Comincia oggi con numeri da grande evento la nona edizione del Mirabilandia Football Festival 2026. Sono 132 le squadre partecipanti, con circa 2.000 atleti coinvolti e oltre 350 partite in programma fino a domenica sui campi della riviera romagnola, con il parco di Mirabilandia a fare da cuore pulsante della manifestazione. Organizzato da Adriasport, il torneo conferma la sua crescita e richiama società da tutta Italia, con una forte presenza emiliana. In evidenza la provincia di Reggio Emilia, che guida la partecipazione con 34 squadre, seguita da Parma con 14 e da Roma con 13. Numeri significativi anche per Milano (11 team) e Perugia (9), mentre contributi importanti arrivano da diverse province tra cui Padova e Modena (6 squadre ciascuna) e Bologna, Cremona e Foggia (4 a testa).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mirabilandia Festival, duemila calciatori in caccia di sogni

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