Le autorità stanno indagando su un’indagine che coinvolge almeno 50 calciatori di cinque squadre di serie A. Secondo quanto emerso, un’organizzazione strutturata forniva servizi di escort ai giocatori, e le indagini hanno portato al sequestro di documenti e approfondimenti su diverse attività sospette. La procura ha avviato verifiche per chiarire eventuali responsabilità e rapporti tra i calciatori e l’organizzazione.

Un’organizzazione in stile aziendale garantiva a una cinquantina di calciatori delle squadre di serie A, sia di Inter e Milan che delle squadre in trasferta a Milano, tra cui la Juventus, ma anche di Sassuolo e Verona un rilassante dopopartita tutto compreso che cominciava nei locali più trendy della movida e, per chi lo voleva, ed erano in molti, si protraeva in compagnia di una giovanissima escort nel soffice letto matrimoniale di una camera d’albergo dopo aver inalato, in qualche caso, un gas esilarante dall’effetto inebriante che ha il non trascurabile pregio per un atleta di non essere rilevato dai controlli antidoping. I...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Caccia ai calciatori coinvolti nello scandalo escort: sono almeno 50 e giocano in 5 squadre di serie A

Notizie correlate

Escort di lusso, scandalo nello sport italiano: la squadre e i calciatori coinvolti. E c’è anche un pilotaUn sistema costruito sul desiderio, sulla disponibilità immediata e su una rete organizzata capace di trasformare una serata dopo partita in...

E****t di lusso, scandalo nello sport italiano: la squadre e i calciatori coinvolti. E c’è anche un pilotaUn’organizzazione strutturata, attiva tra locali esclusivi e hotel di alta fascia nel centro di Milano, avrebbe offerto pacchetti di intrattenimento...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Vergogna a Monopoli: invasione degli ultras del Foggia, incappucciati danno la caccia ai calciatori. Un arresto in campo; Escort e calciatori di Serie A nei locali della movida milanese, quattro arresti: serate da milioni di euro; McTominay a caccia di un gol speciale che manca da tre mesi, i numeri di Napoli-Lazio; Scandalo a luci rosse nella movida milanese: calciatori di Serie A e imprenditori nella rete della Finanza.

Splatta orde di nemici e vai a caccia di tesori in #SplatoonRaiders, un nuovo titolo Splatoon basato sul gioco in singolo, in arrivo il 23 luglio solo su #NintendoSwitch2. x.com

FOGGIA, OMICIDIO DINO CARTA: il caricatore al RIS di Roma. È caccia a DNA e impronte del killer. Sarebbe stata usata un'arma piccola, una pistola calibro 22 facebook