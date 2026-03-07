500 ex calciatori a caccia di risposte La replica al presidente Grosso | Trasparenza proclamata ma negata

Oltre 500 ex calciatori e allenatori hanno chiesto chiarimenti sul Fondo di Fine Carriera, inviando una richiesta formale il 13 febbraio scorso. La loro richiesta si rivolge alla gestione dei contributi versati durante la carriera, dopo che una replica al presidente Grosso ha contestato la trasparenza promossa ma non praticata. La questione riguarda il mancato accesso alle informazioni richieste e la gestione delle risorse.

Sono cresciuti e adesso sono oltre 500 gli ex tesserati che cercano risposte dal Fondo di Fine Carriera: si è esteso il fronte dei calciatori e allenatori che il 13 febbraio scorso ha chiesto lumi sulla gestione dei loro contributi. Non hanno intenzione di arretrare e in queste ore la società di consulenza che li affianca, la Offside FC, ha replicato - attraverso una lettera a firma dell'amministratore delegato Andrea Ferrato - alle recenti dichiarazioni dell'Avvocato Grosso, presidente del Fondo di accantonamento delle indennità di fine carriera, che nelle settimane scorse aveva a sua volta difeso l'operato del Fondo.

