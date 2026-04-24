Il Ministero della Cultura ha annunciato che il ministro Alessandro Giuli non sarà presente a Venezia durante le giornate di pre-apertura della 61ª Esposizione d'Arte della Biennale né parteciperà alla cerimonia di inaugurazione, programmata per il 9 maggio. La comunicazione è stata diffusa tramite una nota ufficiale, senza specificare i motivi di questa assenza. La manifestazione si svolgerà come previsto nelle date stabilite.

Venezia, 24 aprile 2026 – Il Ministero della Cultura ha comunica con una nota che il ministro Alessandro Giuli non si recherà a Venezia nelle giornate di pre-apertura della 61a Esposizione d'Arte della Biennale di Venezia né parteciperà alla cerimonia di inaugurazione, prevista il 9 maggio. Proprio ieri la Fondazione ha detto sì ai padiglioni di Russia e Israele, ma la Giuria della Biennale d’arte ha deciso che non prenderà in considerazione le opere dei due Paesi per l’attribuzione dei premi. La Biennale, con un comunicato a stretto giro di posta, ha precisato che la Giuria "agisce in piena autonomia e indipendenza". Il clima attorno all’edizione 2026, che aprirà il 9 maggio, si fa dunque sempre più intricato e incandescente.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Biennale Venezia, il ministro Giuli non sarà all’inaugurazione il 9 maggio

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