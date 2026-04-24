La prima pagina del Notiziario di questa settimana riporta una minaccia proveniente da Mosca, che riguarda il territorio di Garbagnate, definito nel comunicato come obiettivo dei russi. Contestualmente, si segnala una crisi aziendale a Cogliate, coinvolgendo la nota società Giochi Preziosi. La notizia si concentra su eventi recenti che hanno attirato l’attenzione locale, senza entrare in dettagli o analisi.

In un contesto economico sempre più complesso e regolamentato, la sicurezza sul lavoro non rappresenta. Per la febbre nei bambini, al Policlinico di Milano un test rapido che scopre se. Il settore della metalmeccanica e della componentistica industriale rappresenta da sempre la spina dorsale dell’economia. Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. I Carabinieri hanno portato avanti un’operazione antidroga tra Piemonte e Lombardia che ha portato a. Carrozzina rubata ad insegnante disabile, denunciato dalla Polizia il responsabile, recuperato il mezzo. A Milano,. Giornata complicata per la mobilità milanese quella di domani, venerdì 24 aprile.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Minaccia da Mosca, Garbagnate nel mirino dei russi; Cogliate, crisi alla Giochi Preziosi

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