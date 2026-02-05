Durante le Olimpiadi di Cortina, un gruppo di hacker russi ha messo a segno un attacco informatico. I cybercriminali hanno preso di mira l’hotel della Conca, l’ambasciata americana a Washington e alcuni consolati italiani. L’Italia ha risposto attivando un sistema di sicurezza avanzato per difendersi. Per ora, nessuna informazione su danni o conseguenze concrete. La situazione rimane sotto controllo, ma l’episodio accende l’allarme sulla sicurezza digitale durante eventi di grande richiamo internazionale.

**Un attacco cibernetico in pieno cuore delle Olimpiadi:** il gruppo russo Noname057 ha colpito hotel di Cortina, ambasciata a Washington e consolati italiani, in un’operazione che ha visto l’Italia difendersi con un sistema di protezione avanzato. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha confermato che le incursioni sono state “sventate” e che l’attacco era di tipo DDoS – con richieste inondanti che bloccano i siti web – e che sembra aver avuto origine da un gruppo filorussiano, il Noname057. La rivendicazione è stata immediata: “La politica pro-Ucraina del governo italiano conduce al fatto che il supporto ai terroristi ucraini è punibile con i nostri missili DDoS”. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano-Cortina, raffica di attacchi hacker ad alberghi e consolati italiani all'estero. La rivendicazione con l'Orso russo. Tajani: Li abbiamo prevenuti; Tajani: Sventato attacco hacker russo a siti Farnesina e Milano-Cortina; Olimpiadi, hacker russi all'attacco dei Giochi: nel mirino hotel della Conca e siti web; Milano-Cortina sotto cyber-attacco: hacker russi contro hotel e ambasciate. Tajani: Neutralizzati in tempo.

