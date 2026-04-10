Frana di Petacciato riaperta anche la carreggiata sud tra Vasto Sud e Termoli

Dopo la frana avvenuta lo scorso 7 aprile, la carreggiata sud dell’autostrada tra Vasto Sud e Termoli è stata riaperta. La task force di Autostrade per l’Italia sta lavorando per completare le operazioni di ripristino e garantire la sicurezza del tratto tra Vasto Sud e Termoli sulla A14 Bologna-Taranto. La strada è tornata percorribile, consentendo il transito nel tratto interessato dall’evento franoso.

Sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli, la task force messa in campo da Autostrade per l’Italia prosegue le attività di ripristino e messa in sicurezza della competenza autostradale, a seguito dell’evento franoso del 7 aprile scorso.L’avanzamento dei lavori ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it A14 Bologna-Taranto: riaperta anche la carreggiata sud tra Vasto Sud e Termoli dopo l’evento franosoA14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTA ANCHE LA CARREGGIATA SUD TRA VASTO SUD E TERMOLI DOPO L’EVENTO FRANOSO Proseguono gli interventi della task force ASPI... Mezzo pesante si ribalta sull’A14: 8 km di coda tra Termoli e Vasto Sud, fieno sulla carreggiataUn grave incidente sulla A14 sta causando pesanti disagi alla circolazione nella giornata di oggi, 3 aprile 2026. Temi più discussi: Frana di Petacciato, riaperto il tratto della A14 tra Vasto Sud e Poggio Imperiale; Frana di Petacciato in Molise, come viaggiare: resta chiusa l'A14 tra Vasto Sud e Termoli. Le alternative e la situazione treni; Molise, le immagini della frana di Petacciato dal drone; Frana di Petacciato: cause, tipo di dissesto e impatti su A14 e ferrovia. A14 Bologna–Taranto, riaperta anche la carreggiata sud tra Vasto Sud e Termoli dopo la franaResta attiva la task force di Autostrade per l’Italia per il ripristino e la messa in sicurezza del tratto: traffico su una corsia per senso di marcia ... lagazzettadelmezzogiorno.it Frana Petacciato, riaperta anche la carreggiata sud dell’A14 tra Vasto Sud e TermoliAttualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su una corsia in carreggiata sud verso Bari e su una corsia in carreggiata nord verso Pescara ... italpress.com Dopo la frana di Petacciato che, sul fronte dei trasporti, aveva spaccato l’Italia in due, stamattina, il primo treno è tornato a percorrere la tratta Termoli–Montenero di Bisaccia - facebook.com facebook Molise, riaperta la linea ferroviaria adriatica dopo la frana di Petacciato x.com