Teatro musicale | Mario Incudine al Massimo di Adrano con ' Mimì'
Mario Incudine. "MIMI' da Sud a Sud - sulle note di Domenico Modugno di Sabrina Petiz, attrice, regista, drammaturga e una voce sempre più apprezzata del nuovo teatro siciliano. Regia Moni Ovadia - Giuseppe Cutino. Musiche Mario Incudine. Arrangiamenti Antonio Vasta. Domenica 8 Febbraio, ore 20.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
"Parlami d'amore": Mario Incudine al Teatro Annibale
Il 17 gennaio alle 21, presso il Teatro Annibale Maria di Francia, Mario Incudine presenta “Parlami d'amore”.
Fondazione Zeffirelli, al via la masterclass di Massimo Luconi sul teatro musicale
La Fondazione Franco Zeffirelli avvia una nuova masterclass intitolata “Il Teatro Musicale”, a cura di Massimo Luconi.
Teatro musicale: Mario Incudine al Massimo di Adrano con 'Mimì'Un viaggio da Sud a Sud, sulle note delle canzoni di Domenico Modugno, quelle legate alla Sicilia, a una terra che lui ha adottato perché, come gli disse Frank Sinatra Fingiti siciliano! La Sicilia l ... cataniatoday.it
Taranto, questa sera al Teatro Orfeo in scena il programma musicale 'Parlami d’amore'TARANTO - Questa sera (giovedì 29 gennaio) alle 21.00 al Teatro Orfeo di Taranto, in scena il programma musicale Parlami d’amore. Protagonista Mario Incudine, voce e chitarra, con l’Orchestra ICO de ... giornaledipuglia.com
Mario Incudine 08 Febbraio 2026 Adrano(Ct)Teatro Bellini ASC Production facebook
Saison Culturelle 2025/26 - Ensemble Prometeo e Mario Incudine in “Histoire du soldat” - Venerdì 6 febbraio 2026, ore 20.30, Teatro Splendor Aosta shorturl.at/aXBhV x.com
