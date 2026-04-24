Mille libri a 96 anni | l’incredibile passione di un lettore instancabile

A Terni, un uomo di 96 anni ha ricevuto un riconoscimento ufficiale per aver letto mille libri nel corso di quindici anni. La sua passione per la lettura è stata documentata e premiata durante un evento pubblico. La sua costanza nel dedicarsi ai libri ha attirato l’attenzione della comunità locale e delle istituzioni. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti civili e culturali, che hanno consegnato il riconoscimento all’anziano lettore.

? Cosa sapere A Terni Franco Scarano riceve un riconoscimento per aver letto mille libri in quindici anni.. Il servizio di prestito a domicilio con volontari garantisce l'accesso alla lettura agli anziani.. A Terni, in occasione della Giornata mondiale del libro, Franco Scarano ha ricevuto un riconoscimento speciale presso la BCT per aver letto oltre mille volumi nell’arco degli ultimi quindici anni. Il novantaseienne, ormai figura simbolo della biblioteca comunale di Terni, non è solo l’utente più anziano della struttura, ma rappresenta anche il lettore più assiduo grazie a una passione che non accenna a svanire. La sua attività è costante: con una media che supera i sessanta titoli ogni anno, Scarano riesce a sfogliare quasi settanta libri all’anno, trovando tra le pagine dei suoi autori preferiti le trame di Wilbur Smith.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mille libri a 96 anni: l’incredibile passione di un lettore instancabile Notizie correlate Guido Verdecchia entra in Forza Italia: “Passione instancabile e tanta voglia di fare”“Oggi la famiglia di Forza Italia si allarga con il ritorno a casa dell’amico e consigliere comunale di Terni, Guido Verdecchia”. Leggere che passione, “Lina a 93 anni divora più di quattro libri al mese”Pieve Fosciana (Lucca), 15 aprile 2026 – La Biblioteca comunale di Pieve Fosciana, intitolata a don Guglielmo Sessi, già parroco di Sillico e docente...