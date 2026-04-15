Una donna di 93 anni vive con grande entusiasmo la lettura, arrivando a consumare più di quattro libri al mese. La sua passione si manifesta quotidianamente nella biblioteca comunale della cittadina, dove trascorre molte ore immersa tra le pagine. La biblioteca, intitolata a una figura locale, concede a molti cittadini un punto di riferimento culturale e di socialità. La sua dedizione ai libri rappresenta un esempio di impegno e costanza nella lettura.

Pieve Fosciana (Lucca), 15 aprile 2026 – La Biblioteca comunale di Pieve Fosciana, intitolata a don Guglielmo Sessi, già parroco di Sillico e docente di Lettere alla Scuola Media e al Liceo Scientifico a Castelnuovo, è sempre più un autentico laboratorio di cultura e di letteratura, sia per giovanissimi che per adulti, grazie al sostegno e interessamento dell’amministrazione comunale e all’apertura di quattro giorni settimanali, martedì e giovedì dalle 15 alle 18, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, con la presenza dell’addetta a questo prezioso servizio, Ombretta Cavani, sempre gioviale e promotrice lei stessa di innovazioni per coinvolgere sempre più la popolazione alla lettura.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Leggere che passione, “Lina a 93 anni divora più di quattro libri al mese”

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