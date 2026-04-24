Il fine settimana in molte piazze lombarde si anima con eventi all’aperto. A Brescia, il 26 aprile, si svolge l’edizione di quest’anno di Mille Chitarre in Piazza. Centinaia di musicisti si riuniscono nella piazza della Loggia per suonare insieme, creando un grande concerto collettivo che coinvolge il pubblico presente. Contestualmente, si svolgono anche iniziative con le ‘Soap Box’ per divertimento e intrattenimento.

Week-end ‘en plein air’ in molte piazze lombarde. A Brescia, il 26 aprile, torna Mille Chitarre in Piazza: nella scenografica piazza della Loggia centinaia di musicisti suoneranno all’unisono, trasformando il centro in un grande concerto collettivo. Nella Bergamasca, doppio appuntamento: il 25 aprile, il centro storico di Pagazzano ospita il mercato dell’antico tra ceramiche, libri e oggetti vintage, mentre il 26, lungo il viale delle Mura di Bergamo tornano le spettacolari Soap Box. Si tratta di ‘auto’ artigianali senza motore, costruite con fantasia e materiali semplici, che si lanciano in discesa sfruttando solo la forza di gravità: una gara con radici che risalgono agli Stati Uniti degli anni Trenta.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mille Chitarre in Piazza, che musica! E divertimento con le ’Soap Box’

Notizie correlate

Leggi anche: Torna il “Soap Box Rally” con cinquanta equipaggi da tutta Italia. Le modifiche alla viabilità

Sfrecciano le Soap Box: Bergamo celebra 50 anni di bolidi creativiIl 26 aprile l’evento Soap Box Rally tornerà a animare le Mura di Bergamo per la sua cinquantesima edizione, un appuntamento che attira ogni anno...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: 1000 chitarre in piazza; 1000 Chitarre in Piazza 2026: in Loggia torna il concerto dei record; ?? 1000 Chitarre in Piazza torna a Brescia! ?? - Radio Bruno; Mille Chitarre in Piazza, che musica! E divertimento con le ’Soap Box’.

Mille Chitarre in Piazza, che musica! E divertimento con le ’Soap Box’Week-end ‘en plein air’ in molte piazze lombarde. A Brescia, il 26 aprile, torna Mille Chitarre in Piazza: nella ... quotidiano.net

1000 Chitarre in Piazza: musica e solidarietà a BresciaDomenica 26 aprile in Piazza della Loggia la 13esima edizione. Ospite Ricky Portera (Stadio). Il concertone collettivo sarà anche occasione per iniziative solidali a favore di Lilt e Rari come Franc ... quibrescia.it

Siamo andati a trovare chi rende possibile Mille Chitarre Dietro un evento così non c’è solo musica… c’è una rete Partner, sponsor e realtà del territorio che lavorano dietro le quinte per trasformare Piazza Loggia in un palco a cielo aperto Un giro tra chi cr - facebook.com facebook

«1000 Chitarre in Piazza» 2026: in Loggia torna il concerto dei record x.com