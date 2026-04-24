Militare accusato di violenza sessuale alla collega il comandante in aula | Tremava e piangeva

Il 17 ottobre 2023, in un hot spot di Lampedusa, una militare dell'Esercito ha accusato un collega di averla molestata sessualmente. Durante l'udienza in tribunale, il comandante di plotone ha riferito di aver visto la militare in lacrime e tremante. L'accusa si concentra su un episodio avvenuto quella notte, che ha portato all'apertura del procedimento legale contro il militare coinvolto.

Il comandante di plotone l'ha trovata in lacrime, che tremava. Era il 17 ottobre del 2023 nell'hotspot di Lampedusa, e quella notte una militare dell'Esercito denunciò di aver subito molestie sessuali da parte di un collega.La testimonianza del comandante è arrivata in aula davanti ai giudici.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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