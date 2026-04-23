Rapina ai croceristi | il branco accusato anche di violenza sessuale

Un gruppo di individui è stato accusato di aver rapinato due turisti stranieri, coinvolgendo anche episodi di violenza sessuale. La vicenda è iniziata con l’intervento di una ragazza che ha fermato i due, verificando che fossero ubriachi e si fossero persi. Successivamente, ha chiamato i complici, che si sono avvicinati ai turisti, accecati dalla violenza, e li hanno aggrediti e derubati.

Prima una ragazza li ha fermati, poi, dopo essersi accertata che i due fossero turisti stranieri, ubriachi e che si fossero persi, ha chiamato i complici che li hanno accerchiati, picchiati e rapinati. È così che ha avuto inizio l'incubo per i due croceristi, un uomo di nazionalità statunitense e.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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