accusato di violenza sessuale assolto

Il Tribunale di Pesaro ha assolto con formula piena un uomo accusato di violenza sessuale, lesioni e violazione del divieto di avvicinamento. La sentenza di ieri mette fine a un procedimento che aveva suscitato clamore a Cartoceto, dopo un lungo iter giudiziario.

Cartoceto, 11 febbraio 2026 – Assolto con formula piena da tutte le accuse di violenza sessuale, lesioni e violazione del divieto di avvicinamento: il Tribunale di Pesaro ha pronunciato ieri la sentenza che ribalta un impianto accusatorio pesantissimo e chiude, almeno in primo grado, una vicenda che aveva scosso Cartoceto. Lui, sudamericano, si era sposato per procura con la moglie. Una relazione finita male, sfociata in una separazione conflittuale e in un procedimento penale durissimo. Secondo l’accusa, nell’aprile 2024, nell’abitazione di Lucrezia di Cartoceto, l’uomo avrebbe costretto la moglie convivente a un rapporto sessuale contro la sua volontà, nonostante l’interruzione della relazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

