Un uomo miliardario noto per la caccia agli elefanti è morto ieri dopo essere stato schiacciato da cinque di questi animali. La vittima, che aveva passato gran parte della vita a inseguire e uccidere elefanti, aveva anche richiesto di ottenere la testa di un’antilope dal dorso giallo. L’incidente è avvenuto durante un’operazione di caccia in una riserva naturale, secondo quanto riferito dalle autorità locali.

Roma, 24 aprile 2026 – Ernie Dosio aveva cacciato elefanti per tutta la vita. Li aveva inseguiti, abbattuti, montati sulle pareti delle sue sale trofeo. È morto calpestato da uno di loro, in una foresta del Gabon, mentre cercava tutt'altro. Dosio, 75 anni, cacciatore californiano e proprietario di vigneti, sarebbe morto il 17 aprile 2026 in Gabon. Si trovava nella foresta pluviale del Parco nazionale di Lopé-Okanda, guidato da un professionista, per una battuta da 30.000 sterline alla ricerca del raro duiker dal dorso giallo, un’antilope schiva, e del bufalo nano di foresta, entrambi cacciabili con regolare licenza. La vicenda è stata riportata dal Daily Mail.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Miliardario a caccia di trofei muore schiacciato da 5 elefanti: “Voleva la testa di un’antilope dal dorso giallo”

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