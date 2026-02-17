Capodanno Cinese a Milano | Paolo Sarpi si tinge di rosso tra tradizione gusto e nuove sfide imprenditoriali

A Milano, Paolo Sarpi si trasforma in un grande palcoscenico per il Capodanno Cinese, che ha portato in strada bancarelle di cibo, lanterne colorate e musica dal vivo. La zona si anima con negozi decorati e clienti che cercano piatti tipici, dimostrando come le tradizioni orientali si integrino nel quartiere. Quest’anno, le nuove aperture di locali e negozi hanno dato un tocco innovativo alla celebrazione, attirando anche giovani appassionati di cultura asiatica.

Paolo Sarpi si veste di rosso: il Capodanno Cinese a Milano tra tradizione, lusso e nuove frontiere del gusto. Milano si prepara a celebrare il Capodanno Cinese, un evento che dal 17 febbraio al 3 marzo trasformerà il quartiere di Paolo Sarpi in un vibrante centro di festeggiamenti e sapori. Quest'anno, l'attenzione è focalizzata sull'anno del Cavallo di Fuoco, un simbolo di energia e passione che ispira ristoratori e artisti a proporre esperienze uniche nel cuore della città. Dalle radici all'innovazione: la storia di un'integrazione culinaria. La presenza cinese a Milano, e in Italia, è un fenomeno in continua evoluzione.