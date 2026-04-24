Milano torna al 1946 | a Palazzo Marino il tesoro del primo voto
A Milano, al Palazzo Marino, sono stati esposti i documenti e il baule con le schede elettorali del 1946. L’esposizione ripercorre il primo voto con il suffragio universale e ricorda le prime quattro donne elette nel consiglio comunale della città. L’iniziativa intende celebrare un momento storico della storia locale e delle prime elezioni dopo la Seconda guerra mondiale.
? Cosa sapere Palazzo Marino espone i documenti e il baule delle schede elettorali del 1946.. L'iniziativa celebra il suffragio universale e le prime quattro consigliere comunali milanesi.. Palazzo Marino ospita una mostra sui documenti del 1946 e i manifesti delle prime elezioni amministrative del dopoguerra, con un baule in legno per le schede elettorali esposto nell’emiciclo del Consiglio Comunale. In questo ottantesimo anno della, la Cittadella degli Archivi ha messo a disposizione del pubblico materiali che raccontano il passaggio cruciale di Milano verso la democrazia dopo la fine della Seconda guerra mondiale e la caduta del regime fascista.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Milano, a Palazzo Marino manifesti delle prime elezioni comunali; Consiglio comunale. Il programma dei lavori; Consiglio Comunale. Esposti manifesti e documenti delle prime Elezioni Comunali milanesi e della campagna per il Referendum Istituzionale del 1946.
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