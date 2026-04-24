Milano torna al 1946 | a Palazzo Marino il tesoro del primo voto

A Milano, al Palazzo Marino, sono stati esposti i documenti e il baule con le schede elettorali del 1946. L’esposizione ripercorre il primo voto con il suffragio universale e ricorda le prime quattro donne elette nel consiglio comunale della città. L’iniziativa intende celebrare un momento storico della storia locale e delle prime elezioni dopo la Seconda guerra mondiale.