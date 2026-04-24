Milano sfida la crisi abitativa | 2.500 case vuote in arrivo

Dal 28 al 30 aprile, il Comune di Milano organizza il Forum Casa, un evento dedicato alle questioni abitative della città. Uno dei progetti principali è il Piano Zero Alloggi Sfitti, che prevede la riqualificazione di un numero significativo di immobili vuoti. Attualmente, sono circa 2.500 le case disabitate che saranno interessate da questa iniziativa. La città cerca di affrontare la crisi abitativa attraverso interventi mirati su queste proprietà.

? Cosa sapere Il Comune di Milano avvia il Forum Casa dal 28 al 30 aprile.. Il Piano Zero Alloggi sfitti prevede la riqualificazione di 2.500 unità abitative.. Dal 28 al 30 aprile, Palazzo Marino e Base Milano ospiteranno il Forum Casa, un vertice organizzato dal Comune di Milano per affrontare la crisi dell’abitare insieme ad amministratori locali, tecnici, accademici ed esperti. Il dibattito si apre su una questione che tocca ogni angolo della città, dalle periferie ai centri storici. L’obiettivo è analizzare la complessità strutturale del diritto alla casa attraverso un dialogo tra i diversi livelli di governo. Tra i protagonisti, l’assessore all’Edilizia Residenziale Pubblica, Bottero, sottolinea come le sfide attuali richiedano un approccio basato su una visione metropolitana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano sfida la crisi abitativa: 2.500 case vuote in arrivo Notizie correlate Emergenza abitativa a Milano, il piano del Comune: in arrivo 500 alloggi, alternativi alle case popolariMilano, 10 marzo 2026 – A Milano, il Comune mette a disposizione 500 alloggi che potranno essere gestiti da associazioni del terzo settore con... Crisi abitativa e case popolari. Riunione su Palazzo OttavianiSul fronte degli alloggi popolari nel comune di Grottammare arriva l’aggiornamento sulla ristrutturazione di Palazzo Ottaviani, (paese alto) immobile... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L’arredo lombardo sfida la crisi (e cerca nuovi mercati); Geekom A5 Pro: la recensione. Il mini computer che sfida la crisi (e sta nel palmo di una mano); Milano, l’arte immersiva di Maria Cristina Finucci per raccontare la crisi degli oceani; Design e resilienza per affrontare le sfide della crisi climatica. Il Salone del mobile 2026 sfida la crisi: la filiera del legno vale 52 miliardi. I numeri di un evento planetarioMilano, 9 aprile 2026 – Conto alla rovescia con il fiato sospeso per il Salone del Mobile di Milano che parte, dal 21 al 26 aprile, a Fieramilano Rho, con uno scenario geopolitico che è a dir poco ... ilgiorno.it La sfida del prossimo Salone del Mobile: più diplomazia contro la crisiLa situazione internazionale si fa sentire sul Salone del Mobile. La 64esima edizione della manifestazione, che si terrà dal 21 al 26 aprile a Fiera Milano-Rho, sarà una «grande operazione di ... avvenire.it Lega Pallavolo Serie A Femminile. . HIGHLIGHTS MILANO - CONEGLIANO GARA-4 FINALE SCUDETTO! Guarda gli highlights di VBTV della sfida tra Vero Volley e Imoco Volley valevole per la Gara-4 della Finale Playoff Scudetto della Serie A1 Tigotà - facebook.com facebook