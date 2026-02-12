crisi abitativa e case popolari riunione su palazzo ottaviani

Questa mattina a Grottammare si è tenuta una riunione sulla ristrutturazione di Palazzo Ottaviani, l’edificio comunale nel paese alto che dovrebbe ospitare sette case popolari. I lavori sono in fase di aggiornamento, mentre la città cerca di far fronte alla crisi abitativa e alle difficoltà di trovare alloggi per le famiglie in emergenza.

Sul fronte degli alloggi popolari nel comune di Grottammare arriva l’aggiornamento sulla ristrutturazione di Palazzo Ottaviani, (paese alto) immobile di proprietà comunale destinato ad accogliere sette alloggi per l’emergenza abitativa. Nei giorni scorsi, la commissione dei tecnici comunali, composta dagli architetti: Liliana Ruffini, Loretta Lelli e Bernardino Novelli si è riunita per valutare le offerte progettuali presentate dalle nove imprese partecipanti. Si è ora in attesa che la SUA-Stazione Unica Appaltante di Fermo, che ha l’onere della valutazione economica, comunichi il nome della prima classificata, alla quale sarà affidato l’intervento di ristrutturazione dell’edificio, del valore complessivo di circa 2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

