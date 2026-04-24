In una dichiarazione, un esponente del centrodestra ha commentato la candidatura di Alessandro Spada come possibile candidato sindaco a Milano. Ha affermato che Spada è un buon nome, ma che ci sono altri candidati di rilievo provenienti dalla società civile che potrebbero essere considerati. La discussione riguarda la scelta del rappresentante del centrodestra per le prossime amministrative nella città.

“Alessandro Spada candidato sindaco a Milano per il centrodestra? È un buon nome, come ce ne sono ovviamente tanti altri che sono figure di spicco della società civile e che sicuramente potrebbero dare un contributo importante per la ricerca di questo candidato sindaco per il centrodestra. È assolutamente un obiettivo prioritario e da trovare in fretta, ci sono vari profili interessanti, Spada sicuramente uno di questi”. Lo ha detto a LaPresse il capogruppo della Lega al Senato e presidente della Lega Lombarda Massimiliano Romeo a margine della sua visita al Salone del Mobile di Milano, sull’ipotesi di candidare a sindaco del capoluogo lombardo l’ ex presidente di Assolombarda Alessandro Spada.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, Romeo (Lega): "Spada sindaco? E' un buon nome ma non è l'unico"

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