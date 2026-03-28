Fratelli d'Italia e Lega hanno deciso di sostenere l'ex senatore come candidato sindaco di Termini Imerese, segnando l'inizio della campagna elettorale nel Comune. La candidatura di Antonio Battaglia è stata annunciata ufficialmente, e le forze politiche coinvolte stanno preparando le prossime fasi del processo elettorale. La candidatura rappresenta un punto di riferimento per le elezioni locali in programma.

È Antonio Battaglia il candidato sindaco scelto da Fratelli d'Italia e Lega per Termini Imerese, la battaglia elettorale entra nel vivo. Ad annunciarlo sono stati i segretari regionali dei partiti: Luca Sbardella (FdI) e Nino Germanà (Lega), che hanno ufficializzato il nome dell'ex senatore della Repubblica per la corsa a primo cittadino. Sul fronte opposto, Pd e M5s hanno confermato il loro sostegno al sindaco uscente, Maria Terranova, che si prepara per la competizione politica nell'ottica di conquistare un secondo mandato. “A Termini Imerese - affermano Sbardella e Germanà - è stata raggiunta una sintesi politica forte e autorevole sul candidato sindaco: il senatore Antonio Battaglia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Corsa a sindaco di Termini, Lega e Fdi convergono sul nome dell’ex senatore Battaglia

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