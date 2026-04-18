A Milano, durante il corteo dei Patrioti intitolato “Padroni a casa nostra – Senza paura”, il senatore della Lega ha commentato la questione della remigrazione definendola un’invenzione giornalistica. L’evento, promosso da movimenti patrioti europei, si è svolto con partenza da corso Palestro. Romeo ha espresso questa opinione in modo diretto, senza ulteriori approfondimenti o commenti aggiuntivi.

“Remigration è un’invenzione giornalistica”. A dirlo è il senatore della Lega Massimiliano Romeo, a margine del corteo dei Patrioti “Padroni a casa nostra – Senza paura”, organizzato a Milano da movimenti patrioti europei con partenza da corso Palestro. Romeo ha illustrato la posizione del partito su due assi: sostenere i popoli nei loro paesi d’origine e rimpatriare i clandestini, sottolineando che dal 2022 i rimpatri sono raddoppiati, passando da 3.500 a 7.000. Sul motivo della presenza in piazza, ha dichiarato: “ Siamo qui per difendere la nostra terra, per difendere l’orgoglio leghista, e soprattutto per chiedere – ha proseguito Romeo – Che i nostri cittadini e le nostre imprese, in una situazione di grave difficoltà causata dal costo dell’energia, vengano aiutati”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, Romeo (Lega) a corteo Patrioti: “Remigration è un’invenzione giornalistica”

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