Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato nel centro cittadino dopo aver rapinato un uomo. L'intervento è avvenuto a seguito di un inseguimento che si è concluso con il fermo dei sospetti. Uno dei due arrestati si trovava già ai domiciliari al momento dell'operazione. La rapina si è verificata in pieno centro, coinvolgendo un singolo vittima.

Arrestati due uomini per rapina aggravata a seguito di un inseguimento in pieno centro; uno era già ai domiciliari.. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne e un 35enne, entrambi algerini, irregolari sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per concorso di rapina aggravata; inoltre, il 40enne è stato, altresì, arrestato per evasione. Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in corso Umberto I, hanno notato due soggetti che, dopo aver spintonato e strattonato una coppia, si sono impossessati del portafogli dell’uomo per poi darsi a repentina fuga in direzione di Piazza Mercato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Corso Umberto I: rapinano un uomo. Arrestati dalla Polizia di Stato

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