Milano infilata rete di escort | 60 nomi di calciatori nei verbali

A Milano, la Guardia di Finanza ha avviato un’indagine su una rete di escort che coinvolge 60 calciatori. Nei verbali dell’indagine compaiono i nomi dei professionisti, ma non ci sono implicazioni penali per i clienti. La vicenda riguarda un’indagine in corso e si concentra sulla rete di accompagnatrici, senza che siano state aperte procedimenti legali contro le persone coinvolte.

? Cosa sapere Indagine Guardia di Finanza a Milano su rete di escort e 60 calciatori.. I nomi dei professionisti appaiono nei verbali senza implicazioni penali per i clienti.. La Procura di Milano ha coordinato un’indagine della Guardia di Finanza che ha portato alla luce un sistema di gestione di escort e serate nei locali della movida, coinvolgendo oltre 60 cognomi di calciatori di Serie A all’interno dei fascicoli investigativi. Le autorità hanno chiarito che i nomi degli atleti, compresi professionisti di grandi club e giovani talenti del campionato, sono emersi durante l'analisi dei dispositivi elettronici come semplici parole chiave per ricostruire chat e conversazioni, ma nessuno di loro risulta iscritto nel registro degli indagati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, infilata rete di escort: 60 nomi di calciatori nei verbali Notizie correlate Leggi anche: Escort, i nomi dei calciatori nelle carte dell’inchiesta sulle escort a Milano Milano, giro di escort: oscurati nomi calciatoriSono stati oscurati i nomi dei “calciatori” di Serie A anche di “fama internazionale” clienti del giro di escort di lusso al centro dell’inchiesta...