Milano giro di escort | oscurati nomi calciatori

A Milano, i nomi dei calciatori di Serie A coinvolti in un’indagine sulla rete di escort di lusso sono stati oscurati. L’inchiesta della Procura riguarda un’associazione a delinquere, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, con clienti che godono di fama internazionale. La vicenda si concentra su un giro di escort di alta gamma, con un’attenzione particolare alle identità degli atleti coinvolti.

Sono stati oscurati i nomi dei “calciatori” di Serie A anche di “fama internazionale” clienti del giro di escort di lusso al centro dell’ inchiesta della Procura di Milano per associazione a delinquere, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Dall’ordinanza della gip Chiara Valori, che lunedì ha portato agli arresti domiciliari il 37enne Emanuele Buttini e la compagna Deborah Ronchi e due loro collaboratori per aver utilizzato la società di “pubbliche relazioni” e organizzazioni eventi Ma.De Milano di Cinisello Balsamo come schermo per l’attività illecita, sono stati tolti i nomi degli sportivi fra cui anche un “pilota di Formula Uno che viene qua a Milano stasera, vuole una tipa da scop*** a pagamento”, si legge nelle intercettazioni.🔗 Leggi su Lapresse.it

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