A Milano, la procura sta indagando su un giro di escort gestito attraverso un'agenzia, coinvolgendo due persone chiamate Buttini e Ronchi. L'indagine si concentra sulle modalità di gestione dell’attività e sui possibili abusi legati al settore. Finora, sono stati eseguiti alcuni accertamenti e perquisizioni, ma non sono state rese note ulteriori informazioni su eventuali accuse o dettagli specifici.

? Cosa sapere Procura di Milano indaga Buttini e Ronchi per gestione giro escort tramite agenzia Ma.De.. Guardia di Finanza ricerca 1,2 milioni di euro dispersi dopo i sequestri in Lituania.. La Procura di Milano ha completato la copia forense dei cellulari sequestrati nell’ambito dell’indagine che lo scorso lunedì ha portato agli arresti domiciliari di Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, accusati di gestire, tramite l’agenzia Ma.De, un giro di escort per sportivi e calciatori professionisti. Il procedimento giudiziario si apre con una fase tecnica cruciale: l’incidente probatorio volto all’esame del contenuto degli apparecchi elettronici, un accertamento irripetibile che permetterà a circa dieci indagati di partecipare attraverso i propri consulenti tecnici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, indagine escort: svelato il giro tra lusso e inganno

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