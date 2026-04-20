Milano giro escort di lusso smantellato | 4 arresti e perquisizioni

A Milano è stato smantellato un giro di escort di lusso che coinvolgeva clienti provenienti da diversi ambiti, tra cui calciatori e atleti che si trovavano in città per trasferte. Durante l'operazione sono stati eseguiti quattro arresti e numerose perquisizioni. L'indagine ha portato alla luce un'organizzazione che organizzava incontri dopo le partite, con dettagli ancora in fase di chiarimento.

Tra i clienti figurerebbero non solo atleti residenti in Lombardia, ma anche calciatori presenti in città per trasferte, i quali avrebbero preso parte a incontri organizzati dopo le partite Ifinanzieri del Comando Provinciale diMilanohanno eseguitoquattro arresti domiciliarinei confronti di un gruppo operativo nel settore dell’organizzazione di eventi legati alla movida. Le persone coinvolte avrebbero promosso un’attività mirata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione, accompagnata dall’autoriciclaggio dei relativi proventi. L’inchiesta condotta ha portato alla luce un presuntocoinvolgimentodi un numero significativo dicalciatori di Serie A.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano, giro escort di lusso smantellato: 4 arresti e perquisizioni Notizie correlate Milano, smantellato giro di escort di lusso: calciatori di Serie A tra i clienti(Adnkronos) – Smantellato un giro di escort a Milano: quattro arresti e oltre 1,2 milioni di euro sequestrati. Milano, smantellato giro di escort di lusso: tra i clienti anche calciatori di Serie AI finanzieri del Comando provinciale di Milano hanno eseguito quattro arresti domiciliari nei confronti di un gruppo che «ha promosso un’attività... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Milano, smantellato giro di escort di lusso: calciatori di Serie A tra i clienti; Pomezia - Sventato giro di prostituzione trans sul litorale romano: gli sfruttatori fornivano taxi e pasti caldi per monitorare le escort; Iran-Usa, negoziati in bilico. Trump: Accordo o distruggo tutto. Colpita e bloccata nave di Teheran. Milano, giro di escort per clienti facoltosi: coinvolti molti calciatori. Quattro arresti e sequestri da 1,2 milioniLa guardia di finanza di Milano ha arrestato quattro persone che avrebbero messo in piedi un giro di escort per clientela particolarmente facoltosa dietro ... lapresse.it Giro di escort a Milano, quattro arresti: Tra i clienti numerosi calciatoriIl tutto dietro la copertura di una società di organizzazione di eventi della movida, i militari della fiamme gialle hanno dato esecuzione anche a un sequestro preventivo da 1,2 milioni di euro ... tuttosport.com Calciatori di Serie A coinvolti nello scandalo escort di lusso a Milano. Le serate organizzate dalla società al centro dell'inchiesta - facebook.com facebook Milano, giro di escort nei locali della movida. Tra i clienti diversi calciatori di serie A x.com