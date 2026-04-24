Dopo la prima mondiale di New York, il secondo capitolo de Il diavolo veste Prada sbarca a Milano. Sul tappeto rosso tanti look in tinta, mentre Carla Gozzi cita lo stile di Miranda Priestly. Che però, in città, non si è fatta vedere +++dropcap Dopo la prima mondiale a New York e l'appuntamento londinese che ha visto il cast riunito, Il diavolo veste Prada 2 è ufficialmente arrivato a Milano. Alla preview dell'attesissimo film, in uscita nelle sale il prossimo 29 aprile, un red carpet sul quale però, nonostante le attese, non hanno sfilato Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, ma tanti volti della tv e dello spettacolo made in Italy, oltre a qualche nome internazionale.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il diavolo veste Prada 2 è arrivato a Milano: sul red carpet della prima italiana trionfano il rosso e il bianco

Anne Hathaway celebra Il Diavolo Veste Prada 2 sul red carpet del Fan Event dedicato al film a Tokyo

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IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 un evento incredibile nel cuore di Milano, tra Red Carpet , luci e un’atmosfera da vero film internazionale. alla @rinascente Milano una serata esclusiva tra cinema, moda e party con tantissimi ospiti e volti noti. - facebook.com facebook

Visto "Il diavolo veste Prada 2" voto alto. Certamente superate le aspettative. Inizio uhm uhm ma poi... eh... poi diventa "qualcosa" #DevilwearsPrada2 #IlDiavolovestePrada2 x.com