Milano il corteo del 25 Aprile si divide in tre spezzoni Sala | Occasione per portare avanti le proprie idee

A Milano, il corteo del 25 aprile si è diviso in tre parti, con alcune tensioni tra i partecipanti. Il sindaco ha commentato che si tratta di un’occasione per esprimere diverse idee e opinioni. La Festa della Liberazione di quest’anno si svolge in un clima segnato da tensioni geopolitiche che hanno influenzato il percorso delle celebrazioni, portando a una divisione tra i vari gruppi coinvolti.

Milano, 24 aprile 2026 – Milano è pronta a celebrare il 25 Aprile, ma quest’anno la Festa della Liberazione si annuncia nel segno delle divisioni: le tensioni geopolitiche cambiano, infatti, il programma delle celebrazioni. Unica partenza del corteo, ma tre destinazioni differenti per l’arrivo e i comizi: piazza Duomo, piazza San Fedele e piazza Fontana. L’appuntamento per tutti è alle 14 in corso Venezia all’angolo con via Palestro, dove è previsto il concentramento per la manifestazione nazionale organizzata dall’Anpi. L’Anpi: “Non è bello rompere unità del fronte antifascista”. “Non è una novità, è già successo negli anni '70 che alcuni gruppi politici extraparlamentari si staccassero dal corteo - ha commentato il presidente di Anpi Milano Primo Minelli -.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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