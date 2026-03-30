Primavera e fitness | la spiaggia diventa palestra a cielo aperto con la Spring Challenge

Con l’arrivo della primavera, la spiaggia si trasforma in un luogo di allenamento all’aperto grazie alla Spring Challenge. Un team dedicato invita le persone a praticare esercizi fisici sulla battigia, promuovendo l’attività all’aperto in questa stagione. L’iniziativa si svolge in vari momenti della giornata e coinvolge partecipanti di diverse età.

Allenamento all’aria aperta al Bagno Tiki 26 con grande partecipazione. Oltre un’ora di seduta tra esercizi, mobilità e lavoro metabolico Elen Souza e il suo team celebrano l’arrivo della primavera rilanciando l’allenamento all’aria aperta in spiaggia. La primavera è la stagione più bella per fare attività ed è la stagione che ti fa ricordare che il corpo desidera muoversi, e respirare aria aperta e prendersi cura di sé. Lunedì si è svolto presso il Bagno Tiki 26 di Rimini la prima edizione “Spring Challenge”, un evento sportivo aperto e gratuito dedicato a tutti coloro che vogliono mantenersi in forma allenandosi in spiaggia tutto l’anno. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Rimini ed è realizzata con il supporto di Erba Vita, RivieraBanca e Bagno Tiki 26. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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