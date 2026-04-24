Milano Design Week | Karin Ann protagonista all’Urban Jungle tra musica e sostenibilità sociale

Durante la Milano Design Week, si svolge Urban Jungle, un progetto immersivo nato dalla collaborazione tra DGreen Design e l'European School of Economics, e realizzato all’interno del Green Master Lab. L’evento si svolge in un ambiente che unisce musica e sostenibilità sociale, offrendo un’esperienza coinvolgente nel centro della città. Tra le protagoniste dell’iniziativa c’è Karin Ann, presente all’interno del progetto.

Nel cuore pulsante della Milano Design Week prende vita Urban Jungle, il progetto immersivo nato all’interno del Green Master Lab dalla collaborazione tra DGreen Design ed European School of Economics. Questa iniziativa trasforma la progettualità artistica in uno strumento educativo potente, avvicinando un pubblico trasversale ai temi della creatività sostenibile. A potenziare il messaggio multidimensionale di sostenibilità dell’evento, Urban Jungle ospiterà la musica di Karin Ann, attivista LGBTQA+ e icona della Generazione Z con una playlist, selezionata personalmente dall’artista, dalla postazione di DeeJayFox Radio. I suoi testi su...🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Milano Design Week: Karin Ann protagonista all’Urban Jungle tra musica e sostenibilità sociale Notizie correlate Geely E2, alla Milano Design Week anteprima europea della urban carGeely E2, la urban car che fa della bellezza il suo linguaggio distintivo, si presenta in anteprima europea alla Milano Design Week. Milano tra design e sociale: il futuro fa rima con sostenibilità. La città di domani a “Civicity”Milano, 22 aprile 2026 – Il design sociale è una delle massime espressioni dell’intreccio tra la disciplina creativa e la società. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Milano Design Week, Karin Ann protagonista con la sua musica all'interno dell'evento green e immersivo Urban Jungle; Zeekr alla Milano Design Week: la connessione che alimenta il processo creativo; Zeekr alla Milano Design Week con The Art of Connection; Zeekr 7GT: la berlina elettrica che fa lo 0-100 in 3,3 secondi arriva in Italia. Milano Design Week 2026, Audi, Fiat, Hyundai, Renault e Volvo raccontano il futuro della mobilitàCinque case automobilistiche, cinque modi diversi di mostrare il rapporto con Milano tra installazioni, colore e materiali ... wired.it Milano Design Week 2026, guida alle installazioni dei brand: cosa vedere al FuorisaloneDalle installazioni immersive alle attivazioni esperienziali, passando per design, tecnologia e food: ecco una selezione delle iniziative dei brand protagonisti della Milano Design Week 2026 ... engage.it DALLA BASSA BRESCIANA ALLA MILANO DESIGN WEEK: NASCE GAPE Dalla provincia di Brescia alla scena internazionale del design: il brand GAPE debutta ufficialmente alla Milano Design Week, portando un’idea innovativa di arredo trasformabile. - facebook.com facebook